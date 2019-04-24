يعتزم مزاد كريستيز البريطانى إقامة معرض «فن العالمين الإسلامى والهندى»، 2 مايو المقبل، متضمناً أندر وأعرق الأعمال الفنية والمخطوطات العربية.

وعرض المزاد الشهير، على موقعه الإلكترونى، نسخة خطية خزائنية لمصحف شريف، برسم السلطان الجركسى، أبى النصر قايتباى، فى مصر، بتاريخ 894هـ (1489م)، للبيع بمبلغ يصل إلى 800 ألف جنيه إسترلينى.

"الآثار": نبحث عن الجهة المسرّبة وسنتخذ إجراءات لوقف العرض

ولم يتسن للمتابعين معرفة مصدر المخطوط، أو الجهة المالكة له، إذ تتحاشى كثير من دور المزادات، عرض أى أختام على المخطوط تخص مالكيه السابقين، فى وقت لم تُجر فيه دار الكتب المصرية، منذ 2003، جرداً لمحتوياتها التى تضم قرابة 60 ألف مخطوط كامل، وكانت الدار قد استعادت، قبل أشهر، مخطوطة قرآنية مملوكية تخص قنصوة الغورى، قبل بيعها فى مزاد بريطانى، بعد انفراد «الوطن» بنشر تفاصيل البيع.

وعرض موقع «كريستيز» نسخة خطية نفيسة من كتاب «التكملة فى ما تلحن فيه العامة» للبيع فى المزاد بـ100 ألف جنيه إسترلينى، وتعود تلك النسخة إلى أديب بغداد وعالمها اللغوى، أبومنصور موهوب بن الحسن الجواليقى (1073م - 1144م)، وعلى ظهرها إجازة بخطه.

وقال شعبان عبدالجواد، رئيس إدارة الآثار المستردّة بوزارة الآثار، إنه «فى إطار المتابعة الدورية لدور المزادات، وجدنا القطع المذكورة، وأبلغنا الجهات التى من المرجح أن تكون تابعة لها، ونظراً للتداخل بين دار الكتب والوثائق ومكتبة الأزهر وغيرها من الجهات، فإننا ننتظر التحقق من الجهة المحتمل أن تكون قد خرجت منها المعروضات بطريقة غير شرعية، وحال ثبوت ذلك سنتخذ إجراءات ضد المزاد لاستعادة المخطوطات.

وأكد الدكتور عماد عيسى، مدير الإدارة المركزية لدار الكتب، أن الدار أُخطرت بالمزاد منذ أيام، وتجرى حالياً مراجعة السجلات.