تعهد كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، بتعزيز علاقات بلاده مع روسيا.. وقال، فور وصوله إلى إقليم «فلاديفوستوك» فى أقصى الشرق الروسى، لعقد قمته الأولى مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وإجراء محادثات حول تسوية القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية: «سعيد بوجودى فى روسيا، وهذه الزيارة لن تكون الأخيرة، فهى خطوة أولى لتطوير العلاقات مع موسكو».

وأضاف «كيم» للتليفزيون الروسى فى محطة «خاسان»، حيث توقف قطاره للحظات، بحسب ما نقلته وكالة «سبوتينيك» الروسية: «آمل أن تكون هذه الزيارة ناجحة ومفيدة، كما آمل أن أتمكن من إجراء نقاشات مهمة بشأن المشكلات التى تحيط بشبه الجزيرة الكورية وتطوير علاقاتنا الثنائية».

وعبّر «كيم» عن أمله فى عقد «قمه ناجحة» مع «بوتين»، وفق مشاهد بثها التليفزيون الروسى.

وبدأت رحلة «كيم» من كوريا الشمالية بقطاره المدرع الذى يسير محاطاً بسيارات لتأمينه، كما يتم إخلاء المحطات التى يمر عليها القطار بالكامل فى كل البلدان التى يجتازها.

ورغم أن زيارة الزعيم الكورى الشمالى لروسيا أُعدت بعناية، فإنها عانت من خلل بسيط، إذ لم يتوقف قطاره المدرع عند السجادة الحمراء، التى مُدت لاستقباله فى محطة فلاديفوستوك.

ونزل «كيم» مبتسماً، وكان يرتدى معطفاً وقبعة أسودين، ليستقبله المسئولون الروس متأخرين دقيقة تقريباً بعد أن اضطر القطار للرجوع بضعة أمتار لضمان أن يفتح باب «كيم» عند السجادة الحمراء أمام مستقبليه.