قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية سابقًا، إن تحرير سيناء تطلبت خوض 4 معارك عسكرية وسياسية وقانونية، حيث إن مصر في 1967 خسرت أراضي سيناء بالكامل، وخسرت 75% من قواتها المسلحة.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع عبر فضائية "ten"، أنه كان على مصر من أجل استعادة سيناء خوض حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر 1973، والمعركة الثالثة هي التي خاضها الرئيس السابق محمد أنور السادات وعمل معاهدة كامب ديفيد والسلام.

وأوضح: "قبل إتمام عملية الانسحاب لقينا إسرائيل يقول لنا أن جزء من طابا منا، واحتكمنا دوليًا من خلال مجموعة قانونية رائعة، وتم استرداد طابا لمصر"، مؤكدًا أن كل مصري يجب أن يكون فخور بجنوده وجيشه وشعبه والرئيس السادات، والمجموعة الرائعة التي أعادت طابا لمصر بعد تحكم دولي.

وتحتفل الدولة المصرية غدا الخميس 25 أبريل، بالذكرى الـ37 لذكرى تحرير سيناء، حيث يعد هذا العيد أحد الأيام الفارقة فى تاريخ الدولة المصرية خلال العصر الحديث، والذى شهد تتويج معركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر العظيمة عام 1973، والتى استطاع فيها الجيش المصرى تحقيق الانتصار واستعادة كبرياء العسكرية المصرية، ومن ثم البدء فى مفاوضات السلام، حتى تمت استعادة كل شبر من أرض سيناء.