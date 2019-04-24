محافظ جنوب سيناء يدعو المستثمرين للتوسع في مشروعات الطاقة بشرم الشيخ

دعا محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة المستثمرين في مجال الطاقة للتوسع في استخدامات الطاقة الشمسية في المحافظة على غرار محطة "شنايدر" التي سيجري افتتاحها غدا بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأضاف "فودة" على هامش مؤتمر صحفي إقامته شركة "شنايدر" العالمية لافتتاح محطتها التي تعمل بالطاقة الشمسية في شرم الشيخ، أن جنوب سيناء من أكثر المحافظات المؤهلة لاستخدام الطاقة الشمسية بها، مشيرًا إلى أن المحافظة استطاعت أن تضيء قرية أبوغراقد بالطاقة الشمسية، بالتعاون مع شنايدر.

وأوضح المحافظ، أن هذه القرية كانت لا تصل إليها الكهرباء سوى 8 ساعات يوميا، بالاعتماد على المولدات الكهربائية التي تعمل بالديزل، وحاليا أصبحت الكهرباء تصل إلى تلك القرية 24 ساعة يوميا.