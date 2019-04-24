أعرب الدكتور عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، عن أمنيته ببدء معركة "التنمية البشرية" في سيناء بعد المعارك العسكرية والسياسية، موضحًا أن القوات المسلحة لها الفضل الأول في عودة سيناء لمصر من العدو الإسرائيلي.

وأضاف جهامة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية "ten"، أن المقاتل المصري استطاع خلال 6 ساعات بعبور البر الشرقي وتحطيم خط برليف"، مؤكدًا أن مصر خاضت حربًا قانونيًا لاسترداد طابا لا تقل عن شراسة الحرب في 73.

وأكد رئيس جمعية مجاهدي سيناء، أن هناك إنجاز كبير جدًا للقوات المسلحة على أرض سيناء لمكافحة الإرهاب، موضحًا أن أبناء سيناء في تلاحم حقيقي مع الجيش منذ 73 ومعهم حاليًا في حرب مصر ضد الإرهاب.

وتحتفل الدولة المصرية غدا 25 أبريل، بذكرى تحرير سيناء الـ37، حيث يعد هذا العيد أحد الأيام الفارقة في تاريخ الدولة المصرية خلال العصر الحديث، والذى شهد تتويج معركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر العظيمة عام 1973، والتى استطاع فيها الجيش المصرى تحقيق الانتصار واستعادة كبرياء العسكرية المصرية، ومن ثم البدء فى مفاوضات السلام، حتى تمت استعادة كل شبر من أرض سيناء.