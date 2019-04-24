نفى جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، ما تردد من شائعات حول منع مكبرات الصوت في رمضان، موضحًا أنه سيتم العمل فقط على منع تداخل الأصوات بين المساجد.

وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten": "لا أحد يملك أدنى عقل منع مكبرات الصوت في رمضان، هناك يحاول التشويش على مصر، ويروجون في قناة الإرهابيين أن مصر تحارب الإسلام، ونحن نعمل فقط على ترشيد الميكروفونات".

وأشار إلى أن الوزارة لا تمنع مكبرات الصوت بل تعمل على ترشدها منعًا للتداخل، فشهر رمضان شهر القرآن، ولكن لا ينبغي التشويش على الطلبة أو المرضى.