لقي سائق مصرعه إثر إصابتة بطلق ناري في مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شبين القناطر.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وجاري ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة بناحية عزب البرج بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقل المقدم محمد عبدالله السايح، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، وتبين أن الجثة لشخص يدعى (منير ا.- 25 سنة- سائق) مصاب بطلق ناري بالصدر أدى إلى وفاته.

جرى إخطار العميد يحيى راضي، رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وبسؤال المدعو (حسن ا.- 29 سنة- سائق) صديق المتوفى، أقر أنه حال عودتة من عمله مرورا برشاح نوة دائرة المركز، حدثت مشادة كلامية بينة وبين شخصان مجهولين تعديا علية بالسب والشتم، وإثر ذالك قام بالفرار منهما، وعاد إلى محل إقامتة واستعان بثلاثة من أصدقائه للعودة إلى نفس المكان والتشاجر معها، وتوجه معه كلا من (منير ا.- 25 سنة- سائق)، و(صبري م.- 30 سنة- سائق)، و(أمين م.- 28 سنة- سمكري) وجمعيهم من مقيمى عزبة البرج دائرة المركز.

وبمجرد وصولهم للمكان قام أحد الشخصان المجهولين بإطلاق عيار ناري من فرد روسي أصاب المجني عليه، وأودى بحياته في الحال.

وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربين وتولت النيابة التحقيق.