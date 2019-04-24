اختتم اليوم نموذج المحاكاة المصرفي بكلية التجارة جامعة عين شمس فعالياته، وقال الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، إنه تم تدريب ومحاكاة فى كل من بنكي مصر والمصرى لتنمية الصادرات والمعهد المصرفى، وأن هذا المشروع نموذج ناجح لتعاون ثلاثي قوي بالمجتمع تتمثل في مبادرة الشباب، القطاع المصرفي والجامعات، مشيرا إلى أنه في العام الماضي تم تدريب 70 طالبا، تضاعفوا هذا العام ليصبحوا 150 طالبا وطالبة.

وأضاف أن الهدف من هذا النموذج هو توسيع فكر وثقافة ريادة الأعمال لخلق الوظيفة بدلا من البحث عنها، حيث فاز مشروع فكرة جمعيتي بالمركز الأول وجائزة قدرها 15000 جنيه، وفاز مشروع فكرة فكة بالمركز الثاني وجائزة قدرها 10000 جنيه بينما فاز فريق فكرة digital ID بالمركز الثالث وجائزة مالية قدرها 5000 جنيه.

كما شهد النموذج تدريب 150 طالبا من الفرق الأربعة بالكلية لمدة 3 شهور من خلال مجموعة من المحاضرات المكثفة لأساسيات التعاملات المصرفية.

جاء ذلك بحضور هيام وهبة أستاذ التمويل ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وحسام الدين عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتور أحمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، والدكتورة علا الخواجة مدير عام إدارة التوعية والبحوث بالمعهد المصرفي المصري، ومحمد عبد الحق مؤسس المشروع، بالإضافة إلى قيادات بنكي مصر وتنمية الصادرات وبعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية.