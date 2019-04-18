أعلن الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، فوز الكلية فى مسابقة ديلويت Deloitte المحاسبة والمراجعة، والتى أجريت اليوم في جامعة القاهرة.

وأوضحت الدكتورة هيام وهبة، أستاذ التمويل ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن كلية التجارة بجامعة عين شمس حققت المركز الأول على فرق الجامعات "الأمريكية AUC، والألمانية GUC، والقاهرة، وحلوان".

وأشارت إلى أن فريق الكلية ضم طلاب الفرقة الرابعة بشعبة اللغة الإنجليزية، وهم "مينا ألبير إدوارد، مينا كرم يوسف، مينا أسامة سعد، دينا عبد العزيز علي، رنا حسن نصر، هاجر ياسر إسماعيل، أحمد صبري زيان، محمد أحمد حلمي، إسلام عمرو محمد، كيرلس ڤيكتور منير، سلڤانا، مجدي شفيق، يارا محمد حسين".

وأشار "قدرى" إلى أن شركة ديلويت Deloitte، نشأت عام 1845، وتعد واحدة من أكبر 4 شركات خدمات مهنية في العالم، وهى "برايس ووتر هاوس كوبرز Price Waterhouse، وارنست اند يونج Ernst & Young، وكيه بي إم جي KPMG".

وقال إن "ديلويت" تقدم خدمات المراجعة (تدقيق الحسابات) والضرائب والاستشارات المالية، ويصل عدد موظفيها إلى أكثر من 244,400 موظف على مستوى العالم كما بلغت أرباحها 36.8 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2016.

ولفت إلى أن "ديلويت" حلَّت في المرتبة رقم واحد من حيث الحصة السوقية بمجال الاستشارات من قبل مؤسسة جارتنر، وفي سنة 2016 اعتبرتها مجلة فورتشن واحدة من أفضل 100 شركة للعمل في العالم.

وهنأ عميد الكلية، الطلاب الفائزسن، ووجه الشكر لكل من الدكتور زكريا فريد، والدكتورة نيڤين حسام، وكذلك المعيدين "مصطفى طلعت، أسامة سامى" على ما بذلوه من جهد مع الفريق.