كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن القوات المسلحة التركية بدأت في بناء جدار أسمنتي في محيط مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي.

وقالت الوكالة إن الهدف هو عزل عفرين عن محيطها الجغرافي الطبيعي كجزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.

ونقلت عن مصادر محلية أن القوات التركية نفذت خلال الأسابيع القليلة الماضية عمليات هدم واسعة النطاق لمنازل المدنيين في قرية جلبل، استكمالا لأعمال بناء الجدار، بدءا من قرى مريمين شمالا إلى كيمار جنوبا، وحتى بلدة جلبل في الجنوب الغربي، لعزل عفرين عن شمال حلب.

وأفادت المصادر بوجود مخطط لبناء 70 كيلومترا من الجدار، مع أبراج مراقبة على اتصال مباشر مع نقاط عسكرية للقوات التركية في إدلب، مبينة أن القوات التركية أتمت بناء 564 كيلومترا من الجدار الحدودي مع سوريا، وسيصل طوله إلى 711 كيلومترا بعد الانتهاء من القسم المتبقي حول عفرين.

وبحسب "سانا" فإن القوات التركية طردت عددا من أهالي عفرين، لإحلال "مجموعات إرهابية مكانها"، وقطعت أشجار الزيتون في المنطقة.