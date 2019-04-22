عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، تقريرًا مصورًا يرصد دعم قطر وتركيا، اللتين تحتضنان قادة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة، بدعم ميليشيات إرهابية في طرابلس، بل ونقل عناصر إرهابية لطرابلس، في محاولة لوقف عملية الجيش الوطني، التي أطلقها المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي من أجل تطهير طرابلس من العناصر الإرهابية.

وأوضح التقرير، أن الدور القطري والتركي في دعم الجماعات الإرهابية بليبيا، ليس جديدا ولم يعد مخفيّا على أحد، بعد مصادرة "سفن للموت" قادمة من تركيا، وضبطها في عدة موانئ دولية وليبية.

ورغم هذه التطورات والتدخلات المقلقة، التي قد تعقّد الأوضاع في العاصمة طرابلس وتساهم في تغذية الصراع، أكد النائب في البرلمان الليبي علي التكبالي، أنّ قوات الجيش الليبي ستنجح في النهاية في السيطرة على العاصمة وتطهيرها من الإرهابيين والمسلحين المتشدّدين، وإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.