مواصلة لجرائمهم بحق السوريين وفي انتهاك جديد للقوانين الدولية، بدأت القوات التركية، بناء جدارا أسمنتيا في محيط مدينة عفرين، بريف حلب الشمالي، لعزلها عن الأراضي السورية، حسبما أفادت وزارة الإعلام السورية.

واتهمت سوريا، الاحتلال التركي، بالقيام بعمليات هدم وجرف واسعة النطاق لمنازل وأملاك المدنيين في قرية جلبل استكمالا لأعمال بناء جدار أسمنتي عازل ابتداء من قرى مريمين شمالا إلى كيمار جنوبًا، فبلدة جلبل في الجنوب الغربي، لسلخ مدينة عفرين عن مناطق شمال حلب.

القصة بدأت أثناء الأزمة السورية بعد انسحاب الجيش العربي السوري من المنطقة، وتسليمها بشكل غير رسمي لوحدات حماية الشعب الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديموقراطي أحد الأحزاب التابعة لحزب العمال الكردستناني.

أقامت المليشيات وذراعها السياسي حزب الاتحاد الديمقراطي، إدارة ذاتية ظلت قائمة حتى سقطت مدينة عفرين، خلال عملية قام بها الجيش التركي بالتعاون مع ميليشات الجيش السوري الحر يوم 18مارس 2018 بدعوى القضاء على الإرهابيين.

احتلت القوات التركية، الأراضي السورية، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان أن "رموز الأمن والسكينة ترفرف في مركز مدينة عفرين بدل أعلام الإرهاب، في عفرين الآن، ترفرف الأعلام التركية وأعلام الجيش السوري الحر"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، متابعًا "تركيا والأتراك وسوريا والسوريين سيتذكرون هذا اليوم الذي حررنا فيه عفرين من الإرهابيين، أبارك لنا ولأهالي عفرين النصر العظيم على الإرهابيين".

ورفض المجتمع الدولي الانتهاك التركي للمدينة السورية، وقالت وزارة الخارجية المصرية، إنها ترفض العمليات العسكرية التركية في عفرين وتعتبرها انتهاكًا للسيادة السورية، وتقويضًا لجهود الحلول السياسية القائمة، ومكافحة الإرهاب في سوريا، وأن موقف القاهرة ثابت ويرفض الحُلُول العسكريَّة، لما تؤدي إليه من زيادة معاناة الشعب السوري الشقيق.

ظلت القوات التركية تحتل الأراضي السورية حتى فوجيء المواطنين السوريين ببناء قوات الاحتلال التركية لجدار يفصل عفرين عن محيطها السوري ويضمها للأراضي التركية.

ومدينة عفرين هي إحدى مدن محافظة حلب وتقع في أقصى الزاوية الشمالية الغربية من الحدود السورية التركية، وهي منطقة جبلية ويتراوح ارتفاعها من 700 إلى 1269 م، ويبلغ عرضها من الشرق إلى الغرب 55 كم، وطولها من الشمال إلى الجنوب 75 كم، وتصل مساحتها حوالي 3850 كم2 أي ما يعادل 2% من مساحة سوريا تقريبًا.

وتتمتع عفرين بموقع رائع وطبيعة خلابة من الغابات الطبيعية تغطي بقعه كبيرة من المنطقة، إضافة للغابات التي شجرتها الدولة في نطاق توسيع وزيادة مساحة الغابات السورية، ولجمال المنطقة وهوائها العليل وانتشار الينابيع الطبيعية والجبال والمناطق الخضراء والمواقع الأثرية الهامة كان لها دورا في جذب السياح إلى عفرين.