تمكن ضباط مباحث التموين بالبحر الأحمر برئاسة العقيد حسين عيطه رئيس مباحث التموين من ضبط مخبز بالغردقة استولى على 146 شيكارة دقيق بلدي مدعم تزن أكثر من 7 أطنان واستخدامها في الغرض غير المخصص لها.

تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطار من العميد مدحت منتصر مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط المدعو "مصطفى. ج. ح"، مسؤول عن مخبز بالغردقة لتصرفه في 146 شيكارة دقيق بلدي بإجمالي وزن 7300 كيلو جرام بقصد الاستخدام في غير الغرض المخصص لها مخالفا بذلك القانون رقم 109 لسنة 1980 والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والتوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017.

حرر محضر بالواقعة رقم 19 أحوال مباحث التموين لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.