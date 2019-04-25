عاجل| السيسي: نحاصر الإرهاب ونرسي التنمية بالجهد والصبر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر تمضي اليوم على خطى تغيير الواقع المصري لحال أفضل، مستلهمين في ذلك روح النصر الخالد، ومستعينين بفضل الله، وبعقول وسواعد أبناء الوطن المخلص.

وأضاف السيسي خلال كلمته إلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ37 لعيد تحرير سيناء: "نحاصر خطر الإرهاب الأسود، ونرسي أساسا متينا للتنمية الاقتصادية، من خلال الجهد والصبر والتضحية، ويحق لنا الشعور بالفخر لما حققنا مع التطلع لتحقيق المزيد".

وزاد الرئيس: "تحية واجبة لكل من شارك في صناعة هذا اليوم المجيد، تحية احترام وتقدير لشهداء الواجب أبناء مصر المخلصين، الذين حققوا للوطن الانتصار العظيم، وسيظل هذا اليوم عيدا لكل المصريين وتخليدا للنصر، وبرهانا على بطولات وتضحيات العسكرية المصرية، وبراعة المفاوض المصري في الحفاظ على تراب الوطن بعزيمة لا تلين".