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شريف مدكور

أعلن الإعلامي الشهير شريف مدكور إصابته بورم في القولون، اليوم الأربعاء، بعدما كشفت الأشعة التي أجراها عن ذلك.

وأوضح "مدكور"، خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه مصاب بورم حميد، وقد لا يحتاج إلى أجراء عملية لإزالته، مشيرًا إلى أن ذلك ما ستكشف عنه الفحوصات خلال الفترة القادمة.

شريف مدكور لـ"الوطن": أُصبت بـ"ورم حميد".. وقد لا احتاج لإجراء عملية

صدم المذيع شريف مدكور، جمهوره بإعلان إصابته بورم في القولون، معلنًا عودته للعمل بداية من الخميس.

ووجَّه "مدكور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الشكر والتقدير للممرضة التي رافقته في المستشفى حتى الاطمئنان على حالته.

شريف مدكور يُعلن إصابته بورم في القولون: "عملية إزالته في رمضان"

إميليا كلارك Emilia clarke

كشفت النجمة العالمية "إميليا كلارك"؛ والتي عرفت بشخصية "دانيريس تارجارين" في المسلسل الشهير "Game of Thrones"، عبر مقال نشر في مجلة "New Yorker" عن معاناتها من أزمة صحية كادت أن تودي بحياتها بعد انتهاء الموسم الأول من تصوير المسلسل.

إميليا كلارك توضح حقيقة تعرضها للموت.. وتشكر جمهورها عبر "إنستجرام"

أرسنال

تعرض أرسنال لسقوط جديد أمام نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 3-1، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 31 من الدوري الإنجليزي، ليواصل الجانرز بذلك عروضه السيئة بتلقيه الهزيمة الثالثة له في آخر 4 مباريات في الدوري.

وأحرز أهداف وولفرهامبتون كلًا من: روبن نيفيز 28، ومات دوهيرتي في الدقيقة 37، ودييجو جوتا في الدقيقة 47، بينما أحرز هدف أرسنال الوحيد سوكراتيس في الدقيقة 80.

بالفيديو.. أرسنال يسقط أمام وولفرهامبتون بثلاثية في غياب النني

بات مانشستر سيتي على بعد خطوات قليلة من الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما بملعب الأولد ترافولد ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ31.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد انتصار مانشستر سيتي على اليونايتد

عيد تحرير سيناء

قال اللواء قبطان عمر عز الدين، أحد أبطال موقعة "إيلات"، إن تحرير سيناء لم يأتِ بسهولة بل بالدماء والشهداء، حيث إن العريش بوابة مصر وحدودها منذ قديم الأزل، موضحًا أنه كان ضمن الدفعة 17 بحرية وكان ضمن الضفادع البشرية في تلك الموقعة.

أحد أبطال موقعة "إيلات": تحرير سيناء جاء بالدم.. وضربنا عمق إسرائيل

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قواتنا المسلحة الباسلة والشعب المصري ومحافظتي شمال وجنوب سيناء بذكرى تحرير سيناء والعيد القومي للمحافظتين، ووجَّه التحية لأهالي سيناء الكرام.

وزير الأوقاف يهنئ القوات المسلحة والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

يرحل الشهيد تاركا سيرته الطيبة وحكاياته ومواقفه مع أهله وأصحابه، هذه الحكايات التي تخلد سيرته فلا يُنسى مع الأيام أبدا، فالشهداء كما هم "أحياء عند ربهم يُرزقون"، هم أيضا سيرتهم باقية بيننا، ومن بين هؤلاء شهداء حرب أكتوبر المجيدة التي انتصر فيها جيشنا على الاحتلال الإسرائيلي، وكانت مقدمة لتحرير سيناء، الذي نحتفل بذكراه الـ37 اليوم، 25 أبريل.

في ذكرى تحرير سيناء.. لمحة من حياة الشهيد صاحب أغنية "أم البطل"

كعادته، يستغل علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" في نشر فيديوهات قديمة لوالده أثناء حديثه في بعض المواقف والأعياد الرسمية، رغم مرور سنوات طويلة على حدوثها، ونسيانها، ليصبح "علاء" الشخص الوحيد الذي يتذكر والده.

فيديو الوحيد اللي فاكر «مبارك».. علاء ينشر كلمة والده في عيد تحرير سيناء 2010