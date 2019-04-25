مصرع سائق وإصابة اثنين إثر انقلاب سيارة على الطريق الحر ببنها

لقي سائق مصرعه وأصيب اثنين آخرين إثر انقلاب سيارة على الطريق الحر ببنها بسبب سقوط استبن من سيارة فاختلت عجلة القيادة في يد المتوفي وانقلبت به السيارة وجرى نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق الحر أمام نزلة بنها انتقلت على الفور سيارات الإسعاف.

وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل محملة بالألبان سقط منه الاستبن فجأة على الطريق فتصادف قدوم سيارة نقل أخرى محملة بالنحل فحاول قائدها مفادة الاستبن فاصطدم بالجزيرة الوسطى من الطريق وانقلبت السيارة.

وأسفر الحادث عن مصرع قائدها وإصابة اثنين آخرين وجرى نقلهم إلى مسشتفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق.