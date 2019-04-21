أصيب 3 أشخاص، اليوم، في حادث تصادم سيارة شرطة بسيارة ربع نقل على طريق نويبع الدولي.

تلقى اللواء أحمد أبوعقيل، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من قسم شرطة نويبع، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة شرطة وسيارة ربع نقل رقم "153383.. ط.ج .ج"، على بعد 25 كيلومتر من نويبع باتجاه طابا.

وأسفر الحادث عن إصابة إبراهيم حسين إبراهيم، 27 سنة من أسيوط، ومصطفى عبدالرحمن أبواليزيد، نقيب شرطة، ووليد سليمان إبراهيم، 24 سنة القاهرة بجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وانتقل رئيس مدينة نويبع إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفي نويبع لتلقي العلاج اللازم.