قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس، ومحمد المر، وسكرتارية حسني عبدالحليم، إحالة أوراق سائق قتل نجل خالته لخلافات مالية لمفتى الجمهورية.

وكان مدير أمن البحيرة السابق، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار، بوصول "أحمد.م.ع"، صاحب شركة للاستيراد والتصدير ومقيم بدائرة القسم، والذي تم نقله بمعرفة الأهالي مصابا بجرح ذبحي بالرقبة وآخر طعنى نافذ بالبطن وجروح بالفخذ والذراع اليسرى ولا يمكن استجوابه، وجرى تحويله للمستشفى الجامعي بالإسكندرية للعلاج وتوفى.

وتوصلت تحريات ضباط المباحث، إلى تحديد مرتكب الواقعة "عماد ر ع" سائق بشركة المجني عليه ومقيم بمركز أبوالمطامير "نجل خالة المجني عليه".

بتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب وجود خلافات مالية بينهما، وانه على إثر ذلك تعدى عليه بسلاح أبيض، ما تسبب فى وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

وبسؤال شاهدى الواقعة "حمدي.ج.ص"، 41 سنة عامل، و"محمود.ع.ف"، 42 سنة موظف ومقيمان بذات الناحية، قررا بقيامهما بنقل المصاب للمستشفى، من أمام منزله وأنه أبلغهما بارتكاب المتهم المذكور للواقعة قبل وفاته، وأضاف الثاني بمشاهدته للمتهم ومحاولته ضبطه ولم يتمكن من ذلك.

وبسؤال والدة المجني عليه "ناعسة.ع.ع"، 60 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية، قررت بمضمون ما تقدم وأضافت بسابقة وجود خلافات مالية بين نجلها المجنى عليه وشقيق المتهم، وحرر المحضر اللازم وأحيا المتهم إلى النيابة، التي أصابته إلى المحاكمة.