انهال سائق "توك توك" بقطعة خشبية على صديقة بمدينة شبرا الخيمة، اليوم، ولم يتركه إلا جثة هامدة وسط ذهول المارة بالشارع، لخلافهما على إيراد "التوك توك" ملكهما.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي، لتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير مباحث القليوبية، إشارة من المستشفى بوصول "إبراهيم.ص.ط"، 34 سنة سائق توك توك، جثة هامدة، متوفيا إثر إصابته بكسر بعظمة الجمجمة ونزيف بالمخ وجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليمنى.

أخطر اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، وأكدت تحريات العميد يحيى راضي، رئيس المباحث، أن سبب المشاجرة وجود خلاف بينهما على إيراد مركبة توك توك (شراكه بينهما) تطورت إلى مشاجرة أخرج إثرها المجني عليه سلاح أبيض "مطواه" كانت بحوزته، فاستخلصها المتهم منه وأحدث إصابته وتعدى عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه نتج عنها وفاته متأثرا بإصابته وفر هاربا.

جرى العثور بمكان الواقعة على العصا الخشبية المستخدمة في إحداث إصابة المجني عليه ملوثة بالدماء، وتم التحفظ عليها.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المبين، وجرى بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة والتحفظ على المتهم.