شهدت مدينة العبور مطاردة مثيرة بين قوات الشرطة و4 أشخاص بينهم ربة منزل، كونوا فيما بينهم عصابة للاتجار في المخدرات، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم جميعا، وبحوزتهم كمية كبيرة من الهيروين.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا بتمكن إدارة تامين العبور من ضبط "محمد.م.م" و"منال.ا.ع" و"عمر.ك" و"نصر.ق.ح" حال استقلالهم السيارة رقم "ق ر ط 9738" ماركة "تويوتا" ميكروباص بيضاء اللون قيادة وملك الأول، وبحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 750 جراما.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم، تخصص في الاتجار بالمخدرات، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم، والهواتف للاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم.

حُرر عن الواقعة المحضر رقم 2973 إداري قسم شرطة العبور لسنة 2019.