"مدد يا ست حورية".. توافد على ختام مولد "السيدة حورية" ببني سويف

استمر توافد الزوار من جميع أنحاء الجمهورية على الليلة الختامية لمولد السيدة "حورية" بمدينة بني سويف، والذي يوافق، اليوم الخميس.

ويحرص الآلاف من المسلمين والمسيحيين على التواجد في الاحتفال بالليلة الختامية لمولد السيدة حورية، للاستمتاع بالجو الروحاني، والابتهالات والأذكار، وشراء الهدايا التذكارية والألعاب وتناول المأكولات كالأرز باللبن والتسالي.

"ماما الكريمة.. زينب الصغرى .. طبية الغلابة .. السيدة حورية".. ألقاب كثيرة يطلقها مريدو السيدة حورية، إلا أن الاسم الحقيقي لها كما يقول الشيخ كمال عبدالتواب مرسي، إمام مسجد السيدة حورية: "زينب الحسينية، نسبة إلى الإمام الحسين بن على رضي الله عنهما، وسميت زينب نسبة إلى عمتها السيدة زينب الكبرى بنت علي رضى الله عنه، ولقبت بزينب الصغرى، كما لقبت بالسيدة حورية لجمالها وورعها وتقاها، وتوفيت وهي بكر لم تتزوج ونسبها من جهة الأب فهي زينب بنت أبى عبدالله شرف الدين الإمام الحسين بن على كرم الله وجهه، ونسبها من جهة الأم يعود لكسرى ملك الفرس".

ويضيف، لـ"الوطن"، "اشتهر عن مقامها أن زيارته تشفى المرضى، فقد كانت في معركة كربلاء الشهيرة، قائدة للمستشفى الميداني، وهى بنت السبعة عشر عاما أو الثامنة عشر، ورغم الصدمة فى مقتل سيد شباب أهل الجنة حضرت إلى مصر مع السيدة زينب عقيلة بنى هاشم وبصحبة أخيها الأكبر على زين العابدين، وبرفقة زوجة أخيها السيدة فاطمة بنت الإمام الحسن، فكانت محبة للترحال والسفر، فكثيراً ما كانت تتنقل بين قرى مصر وزائرة مستديمة لمقابر الصحابة والتابعين، فكانت رحلتها الأخيرة إلى أرض البهنسا ببنى مزار بمحافظة المنيا، حيث بقيع مصر الكبير وما يحويه من مقامات أكثر من خمسة آلاف صحابي وتابع لرسول الله وأثناء عودتها أصيبت بحمى شديدة توفيت على أثرها داخل بني سويف وتم تشييد مقامها بمكانه الحالي".

وتستكمل، "في عام 1323 هجرية شرع أحد أعيان بني سويف في بناء المسجد بجوار المقام ويدعى عثمان بك، بعد رؤيته لها في المنام، حسبما يقولون، ومطالبتها له بإنشاء المسجد ليتوفى قبل الانتهاء منه، ويستكمل نجله إسلام باشا بناء المسجد بشكله الحاليّ فى خلال أشهر معدودة، وبخارجه ساحة كبرى لإقامة المولد فيها، الذى يواكب سنويا العشر الأواخر من شهر شعبان، بالإضافة إلى ضريحي الشيخ سعد ويوسف وهما من رفقائها أثناء ترحالها".