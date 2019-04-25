أعلن المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، رفع درجة الاستعداد القصوى في القطاعات الحيوية تزامنا مع احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وأكد محافظ بني سويف، في تصريحات صحفية، اليوم، توجيه درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الحيوية خاصة بالمستشفيات مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، لسرعة اتخاذ إجراءات في حالات الطوارئ، فضلا عن تواجد سيارات الإسعاف بالحدائق والمتنزهات والتي من المتوقع أن تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين للاحتفال، وتكثيف المراقبة على الأسواق والمحلات وبصفة خاصة محلات بيع الأسماك المملحة.