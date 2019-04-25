بدأت المباحثات الرسمية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الصين شي جين بينج، بقاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين .

وتركز المباحثات بين الزعيمين على سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والبناء على ما تشهده تلك العلاقات من طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق الثنائي حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسيعقد الرئيس السيسي أيضا محادثات مهمة مع رئيس وزراء الصين لي كه تشيانج، في دار ضيافة الدولة، مساء اليوم بتوقيت بكين، تتناول سبل تعزيز العلاقات في كل المجالات.

كما سيعقد الرئيس السيسي لقاءات مع عدد من المسؤولين ونخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني؛ لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

كان الرئيس السيسي وصل إلى بكين، في الواحدة صباح اليوم، بتوقيت بكين للمشاركة في قمة "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" التي تعقد يومي 26، و27 أبريل الجار بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات نحو 37 دولة.