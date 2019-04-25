أعرب الإعلامي شريف مدكور، عن سعادته البالغة، بحملات تضامن الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية، بعد إعلانه إصابته بورام في القولون، قائلًا: "مصدوم من رد الفعل.. نعمة وفضل من الله"، مؤكدًا أنه يواصل عمله التليفزيوني بشكلٍ طبيعي.

وأضاف شريف مدكور لـ"الوطن"، أنه يخضع لفحوصات طبية بشكلٍ دوري، للاطمئنان على الحالة الصحية من آنٍ لآخر، لكنه فوجئ بإصابته بالقولون مؤخرًا: "في انتظار نتائج التحليلات الأسبوع المُقبل، فالورم لم يتحدد نوعه بعد"، موضحًا أن التدخل الجراحي وموعده، سيتوقف على نتيجة التحليل.

وكان "مدكور" قال في تصريح سابق لـ"الوطن" إنه مصاب بورم حميد، وقد لا يحتاج إلى إجراء عملية لإزالته، مشيرًا إلى أن ذلك ما ستكشف عنه الفحوصات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه اكتشف إصابته بالورم، الثلاثاء، بعدما توجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، لافتًا أنه قرر إعلان مرضه مباشرة لأن "المرض مش عيب"، وهو ما لا يحتاج لإخفاءه عن جمهوره.