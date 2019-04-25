أرسل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريـرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وجاء نص الرسالة: "يَسرني أن أبعث لقداستكم والأخوة المسيحيين بأصدق التهاني وأسمى الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، تلك المناسبة الجليلة التي نستقي منها قيم العطاء والتضحية والفداء، وتمنحنا المزيد من العزم على مواصلة التكاتف وبذل التضحيات؛ لتبقى الأمة المصرية في وحدة نسيجها وتآزر أبنائها نموذجا يهدي الإنسانية للخير والنماء.. حفظ الله مصر، وألبسها رداء السكينة والأمن".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك، بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك، جاء بها: :بمشاعر تفيض بالمحبة والسلام يطيب لي أن أبعث لكم ولطائفة الأقباط الكاثوليك خالص التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، راجيا من الله العزيز القدير أن تظل لُحمتنا الوطنية نموذجا يهدي البشرية لقيم الرفعة والحضارة، لتبقى مصرنا الغالية منارة طاب ثراها وقدسته خطى الأنبياء، وطن عصي على الانكسار أو الانهزام بعطاء المخلصين من أبنائه الأوفياء".