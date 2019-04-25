يعتزم دار مزاد كريستيز البريطاني، إقامة معرض "فن العالمين الإسلامي والهندي"، 2 مايو المقبل، متضمناً أندر وأعرق الأعمال الفنية والمخطوطات العربية.

وعرض دار المزاد الشهير، بموقعه على الإنترنت، نسخة خطية خزائنية للمصحف الشريف، برسم السلطان الجركسي أبي النصر قايتباي في مصر، بتاريخ سنة 894هـ (1489م)، للبيع بمبلغ يتراوح بين 500 ألف إلى 800 ألف جنيه إسترليني.

وقدم "كريستيز" توصيفاً دقيقاً للمُصحف: "به أزهاراً مضاءة بين الآيات، علامات التشكيل باللون الأسود، عناوين تجويد باللون الأحمر، وعناوين السورة بلون الثُلث الأبيض أو الذهبي داخل ألواح مستطيلة مضيئة بشكل رئيسي باللون الأزرق أو الوردي، وعلامات ذهبية في الهوامش، علامة أمامية مضاءة مزدوجة للصفحات في الذهب والألوان المتعددة، تسبقها لوحة مضاءة تحتوي على تفانٍ للسلطان قايتباي في الثلث الذهبي على أرضية اللازورد، ولكل صفحة تجعد أفقي مركزي، مع تشابكات جلدية بنية اللون".

وكُتب على مقدمة المُصحف: "كُتبت هذه الختمة الشريفة المُكرمة المبجلة المُعظمة برسم مولانا السلطان المالك الملك الأشرف أبو النصر قايتباي نصره الله نصراً عزيزاً وفتح له فتحاً مبيناً وبلغه من خير الدنيا والأخرة.. آمين".

ولم يُعرف مصدر المخطوط، والجهة المالكة، إذ تتحاشى كثير من دور المزادات، عرض أي أختام علي المخطوط تخص مالكيه السابقين، في وقت لم تُجري فيه دار الكتب المصرية، والتي تمتلك قرابة الـ60 ألف مخطوط كامل، واستعادت قبل أشهر مخطوطة قرآنية مملوكية تخص قنصوه الغوري، قبل بيعها في مزاد بريطاني، بعد انفراد "الوطن" بنشر تفاصيل عملية البيع، جرداً شاملاً لمحتوياتها منذ فقدان مخطوطة الرسالة للإمام الشافعي عام 2003م، وسط تأكيدات سبق أن نقلتها "الوطن" في تحقيق بعنوان "رسالة الشافعي.. إرث الإمام أسيراً" عن مسؤولين سابقين بفقدان عشرات من مخطوطات "الدار" قبل سنوات.

كما عرض موقع "كريستيز"، أيضاً، نسخة خطية نفيسة من كتاب "التكملة في ما تلحن فيه العامة" لأديب بغداد وعالمها اللغوي أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن الجواليقي (1073م - 1144م)، وعلى ظهرها إجازة بخطه، للبيع في المزاد بمبلغ 70 إلي 100 ألف جنيه إسترليني، وعرض الموقع صورة ملونة بالغة الدقة للمخطوط النفيس، مع وصف تفصيلي وشرح، دون الإشارة إلي مصدره.