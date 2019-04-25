مصرع طفل وإصابة 6 في حادث تصادم على طريق ميت غمر بالدقهلية

لقي طفل مصرعه وأصيب 6 آخرين بينهم شقيقين له، في حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من الكوبري العلوي بميت غمر، على طريق " ميت غمر – بنها" بمحافظة الدقهلية وجرى نقلهم إلى مستشفى ميت غمر المركزي.

وأكد مصدر طبي، أن سيارات الإسعاف نقلت الطفل "آدم. م. ي"، 10 سنوات، جثة هامدة، كما أصيب شقيقيه آسر، عمره عام ونصف، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وباسم 9 سنوات، ومصاب باشتباه نزيف بالمخ وجرح رضي بفروة الرأس وسحاجات بالساعدين واشتباه كسر بقاع الجمجمة وهم من قرية الهوابر مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وذكر المصدر، أن الحادث تسبب أيضا في إصابة كل من "عزة. م"، 31 عاما، وأصيبت بجرح رضي بالجبهة واشتباه كسر بالرسغ الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج، و "ياسين. م"، 59 عاما، باشتباه كسر بضلوع الصدر اشتباه كسر بالساعد الأيمن واشتباه نزيف بالبطن واشتباه نزيف بقاع الجمجمة، و"أحمد. ع"، 18 عاما، بجرح رضي بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم من قرية الهوابر مركز ديرب نجم، و"محمد. ع"، 25 عاما، من قرية كفور البهايته مركز ميت غمر.

جرى عمل الإسعافات الطبية للمصابين وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.