شهد فيلم Avengers: Endgame إقبالًا كبيرًا من الجمهور، منذ عرضه في مصر أمس الأربعاء 24 أبريل، وهو أحدث سلسلة أفلام "مارفل"، ويعتبر الفيلم رقم 22 في عالم "مارفل" السينمائي، والرابع في سلسلة "Avengers"

وتدور أحداث الفيلم بعد تنفيذ ثانوس خطته الشريرة عقب الاستيلاء على أحجار الأبدية الستة، والقضاء على عدد كبير من سكان الأرض، فهل يمكن الانتصار على ثانوس ويستطيع من ظل حيا من فريق المنتقمون السيطرة على الوضع؟.

الفيلم من إخراج أنتوني وجو روسو، وأبطال الفيلم روبرت داوني جونيور، كريس إيفانز، سكارليت جوهانسون، بري لارسون، وبل رود، جيريمي رينر، ويتم عرضه في سينمات Imax، سيتي ستارز، بوينت 90.