غسل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، أرجل مجموعة من الرهبان والأساقفة على رأسهم الأنبا كيرلس، رئيس دير الشهيد مارمينا العجائبي بكينج مريوط غرب الإسكندرية، خلال أداء صلاة اللقان التي ترأسها البطريرك بالدير ضمن أسبوع الآلام، الذي تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية حاليا.

ويعد غسيل الأرجل أمرا مقتبسا من السيد المسيح، الذي غسل أرجل تلاميذه في مثل ذلك اليوم منذ قرابة 20 قرنا، وبدوره يقوم البطريرك بغسل أرجل الأساقفة والكهنة والشمامسة والشعب، ومن ثم يغسل الأساقفة والكهنة أرجل الرجال الحاضرين، بينما تم رش السيدات بالمياه.

وترأس البابا تواضروس صلوات "الخميس الكبير" أو ما يعرف بمسمى "خميس العهد"، بدير الشهيد مارمينا العجائبي بكينج مريوط غرب الإسكندرية.

وبدأت الصلوات منذ فجر الخميس حيث استهلت بصلوات البصخة ومن ثم صلاة اللقان التي تصلى ثلاث مرات فقط خلال العام، في الغطاس وخميس العهد وعيد الرسل، واللقان اسم يوناني للإناء الذي يوضع فيه الماء للاغتسال منه ويطلق على الصلوات التي يقدس فيها اللقان، ومن ثم تم رفع صلوات القداس الإلهي.