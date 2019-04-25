قالت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضية الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والسياحة، إننا نسعى من خلال تفعيل مبادرة "السموات المفتوحة للقارة الإفريقية"، لتحقيق التحول الرقمي في القارة الإفريقية، والذى تعتمد عليها كل مشروعات التطوير فى القارة السمراء، في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.

وأضافت أبو زيد، في لقاء عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك إليات كثيرة نعمل عليها بخصوص تنفيذ المشروعات، من خلال تعبئة الموارد والشركاء في مشروعات القارة، وهي تعتمد من جانب اللجنة الفنية للوزراء الأفارقة، ونعمل من خلال خطة عمل لرفعها الى للعرض على القادة الأفارقة فىالقمة الذي ستعقد في يونيو2019.

وأكدت أن القارة تحتاج إلى الكثير من الموارد المالية للبنية التحية والطاقة، وهي ما بين 130 إلى 170 مليار دولار لمدة 10 سنوات تحت العجز والزيادة من أجل تمويل مشروعات البنية التحيتة فقط، وأن الحكومات الأفريقية تمول 60% من هذه الميزانية.