قتل 3 أشخاص، اليوم الخميس، جراء اعتداء قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على مظاهرة احتجاجية حاشدة في قرية الضمان تنديدا بممارسات "قسد" بريف دير الزور الشمالي، ونقلت وكالة الأنباء السوري "سانا" عن مصادر أهلية القول، إن عناصر من "قسد" فتحت النار على مظاهرة حاشدة خرجت في قرية الضمان بريف دير الزور الشمالي للتنديد بممارسات هذه القوات، والمطالبة بطردها من قراهم ومناطقهم، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وأوضحت المصادر، أن الاحتجاجات المنددة بممارسات "قسد" والمطالبة بطردها من المنطقة امتدت، لتشمل مدينة البصيرة وقرية العزبة بالريف الشمالي الشرقي جراء حالة الفوضى والخطف والقتل واحتكار النفط من قبل "قسد" والشركات التي تتعامل معها، مشيرة إلي أن المتظاهرين قطعوا الطرقات الرئيسية في المنطقة وسط اضراب عام في مدينة البصيرة وقرية العزبة وإغلاق للمحال التجارية.