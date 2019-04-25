"العسكري السوداني" يتجه لإسقاط الأحكام عن قادة الحركات المسلحة

أكد تحالف قوى إعلان "الحرية والتغيير" في السودان، أن المجلس العسكري الانتقالي أبلغه أنه شرع فعلياً في إجراءات لإسقاط الأحكام الصادرة في حق قادة الحركات المسلحة، وإطلاق سراح الأسرى عبر لجنته القانونية التي ستنتهي من عملها خلال أيام.

وقال التحالف في بيان صادر، اليوم الخميس، عقب اجتماعه مع المجلس العسكري الانتقالي إنه وبناءً على هذه المستجدات وماتم من اتفاق حول الخطوات القادمة مع المجلس، رأت قوى الحرية والتغيير تأجيل إعلان أسماء مرشحيها للسلطة المدنية الانتقالية، سعياً للوصول إلى اتفاق شامل وكامل مع المجلس يمهد للإعلان عن كل مستويات السلطة الانتقالية المدنية، وفقا لما ذكرته شبكة"الشروق" السودانية.

وأوضح البيان أن الطرفين اتفقا على ضرورة العمل المشترك من أجل الوصول بالبلاد للسلام والاستقرار والتحول الديمقراطي الحقيقي، كما خلص الاجتماع الذي جمعهما، ليل الأربعاء، إلى أن هذه التطلعات لن تتحقق إلا بالتعاون والعمل المشترك.

وأشار إلى أن المجلس العسكري وعد باتخاذ الخطوات الإيجابية التي تعزز من الثقة وتجعل من استمرار التعاون والتواصل ممكناً بينه وقوى إعلان الحرية والتغيير، وأكد البيان استمرار الاعتصام أمام قيادة الجيش باعتباره يحمي الثورة ويضمن تحقيق أهدافها كافة، مشيراً إلى مواصلة المواكب والنشاطات السلمية في العاصمة والمحافظات حتى بلوغ جميع المقاصد التي بذل فيها الشعب السوداني دمائه وأظهر فيها عظيم صبره وصموده.