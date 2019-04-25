إدراج مشروع الصرف الصحي بـ"ميت الديبة" بالخطة الجديدة في كفر الشيخ

وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، على إدراج مشروع الصرف الصحي بقرية ميت الديبة في خطة الهيئة القومية للعام المالي 2018-2019م.

كما وافق على الاكتفاء بطبقة الأساس للجزء المدرج للرصف بالخطة للعام المالي 2018-2019م بقرية ميت الديبة بطول 450 مترا، على أن يجرى الاستفادة بمبلغ 350 ألف جنيه للطبقة الأسفلتية للعمل بها على طريق الشقة وميت الديبة في قلين بالقطاع المتهالك بعد قرية الشقة في اتجاه حصة الغنيمي.

كما أحال محافظ كفر الشيخ، ملف "ع. ش. م" موظف بوحدة المثلث الصحية بالرياض للنيابة الإدارية لإعمال شؤونه وفحص ملف الخدمة الخاص به لاختلاف تاريخ الميلاد بشهادة ميلاد المذكور عن تاريخ الميلاد بالرقم القومي.