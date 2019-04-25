أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى الدكتور عبد القادر الكيلاني وكيل مديرية الصحة، بضرورة رفع حالة الطوارئ ومنع الإجازات على مستوى القطاعات والإدارات الصحية قبل إجازة عيد شم النسيم.

وأشار محافظ الغربية، إلى أنه جرى تشكيل لجان من مراقبي ومفتشي الأغذية بالمديرية تعمل طوال الـ24 ساعة ووقف الإجازات والراحات خلال فترة الاحتفال بأعياد شم النسيم بالأقسام الوقائية على مستوى الإدارات الصحية بالمحافظة.

كما وجه برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، مشيرا إلى انعقاد غرف الأزمات بالمستشفيات بقيادة مديري المستشفيات خلال درجة الاستعداد ووقف دخول الحالات غير الطارئة.

كما شدد على ضرورة توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية (من المخزون الاستراتيجي للأدوية الطوارئ والكوارث بالمخزن الإقليمي) والتأكد من توافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية (بنوك الدم التجمعي بالمستشفيات بمركز المحلة العام - زفتى العام - كفر الزيات العام – سمنود العام وبنك الدم الإقليمي).

وشدد على أهمية إخلاء 30% من أسرة المستشفيات ذات العلاقة بالطوارئ (الجراحة العامة – جراحة العظام – جراحة المسالك – جراحة المخ والأعصاب – الرعايات المركزية بأنواعها – مراكز الحروق والسموم).

كما أشار إلى زيادة أعداد الأطباء النوبتيجية بجميع التخصصات بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وكذا أطباء وفنيين الأقسام المعاونة (الأشعة – المعمل – بنك الدم) والتأكد من جاهزية كافة أجهزة قسم الطوارئ للعمل بكفاءة خلال هذه المناسبة.