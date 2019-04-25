منحت كلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم، محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، درع كلية الإعلام، تكريمًا له على مشاركته المثمرة في تحكيم مشروعات تخرج قسم الصحافة العام الحالي وخلال الأعوام السابقة، وذلك على هامش حفل تحكيم مشروعات التخرج لطلاب قسم الصحافة.

وقال الدكتور محمود خليل رئيس قسم الصحافة بالكلية، إن محمود مسلم هو ابن "إعلام القاهرة"، وضيف دائم التواصل، ومشرفا لأكثر من عام على مشروعات تخرج قسم الصحافة، فضلًا عن مشاركاته المتنوعة في فعاليات الكلية المختلقة، وهو ليس بعيدًا عن العمل الأكاديمي، وحاصل على درجة الماجستير، وفي طريقه للحصول على الدكتوراه، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من خبراته على المستوى المهني من أجل تطوير المهنة أكاديميًا ومهنيًا.

وأكد رئيس قسم الصحافة، تكريم هيئة تحكيم مشروعات التخرج بمنحهم درع الكلية، فضلًا عن تكريم أعضاء هيئة التدريس والطلاب بشهادات تقديرية.