"صحة الإسكندرية" توقع الكشف الطبي على 1723 مريضا من أهالي العامرية

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، اليوم، قافلة طبية بقرية الوادي بمنطقة العامرية جنوب غرب الإسكندرية.

وقال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، في بيان صادر، إن القافلة ضمت 10 عيادات طبية في تخصصات الباطنة والجراحة والنساء والأطفال والقلب والعيون والعظام والجلدية والأسنان، وقدمت خدمة الكشف والعلاج مجانًا لـ1723 مريضًا من أهالي القرية.

وأضاف أنه تم إجراء 323 تحليلا طبيا و46 أشعة بالموجات فوق الصوتية و77 رسم قلب تم عملها جميعا بالمجان.

من جهته أشار الدكتور ماهر عثمان منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، إلى أن القافلة العلاجية قدمت خدمة الكشف المبكر عن مرض الضغط والسكر لأهالي المنطقة حيث جرى اكتشاف 5 حالات سكر و4 حالات ارتفاع في ضغط الدم وتحويلها للعيادات الطبية لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج.

وتابع أنه جرى تقديم التوعية الصحية في عدد من الموضوعات لـ745 من أهالي المنطقة على مدى يومين ماضيين، حيث جاء ذلك بتعاون 11 طبيبا و12 ممرضة و10 صيادلة و4 فنيين معمل و4 مدخلي بيانات و9 إداريين و9 سائقين و8 من أفراد الأمن والعمال.