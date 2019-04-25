فاجأ النجم أمير كرارة محبيه بنشر مقاطع مصورة أثناء تصفيفه لشعر عدد من العاملين معه عبر حسابه الرسمي بتطبيق "انستجرام"، ما فتح باب التساؤلات عن سر الهواية في حياة "باشا مصر".

ومن جانبه، قال كرارة، لـ "الوطن"، إنه يحترم مهنة الحلاق طوال عمره، ويجيد تصفيف الشعر بشكل احترافي، مضيفاً أنه صور هذه الفيديوهات على سبيل التسلية ليس أكثر.

وفي سياق مختلف، أوضح الفنان أنه يصور مشاهد الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" بمنطقة المقطم، حيث تجمعه المشاهد بكل من هالة فاخر وأحمد عبدالعزيز.

ويشارك في بطولة "كلبش 3" هشام سليم، يسرا اللوزي، أحمد العوضي، ناصر سيف، أشرف مصيلحي، عمر الشناوي، من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.