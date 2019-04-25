شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، النسخة الأولى من فعاليات بطولة شرم الشيخ الدولية لسباق الهجن، والتي تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتقام خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور علي المصليحي، وزير التموين، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وعبّر نائب رئيس الاتحاد العربي للهجن، في كلمة له، عن سعادته بوجود الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نائبا عن رئيس الجمهورية، ونقل تحيات المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا للشقيقة جمهورية مصر العربية التي تمتاز دائما وأبدا بريادتها في مختلف المجالات لتؤكد تميزها بين دول المنطقة.

وفي كلمته، رحب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالدكتور مصطفى مدبولي والوزراء ورؤساء الوفود المشاركة في السباق الذي يعبر عن قدرة مصر التنظيمية لكبرى الأحداث الرياضية لاسيما سباقات الهجن التي تحتضنها مدينة السلام شرم الشيخ، لافتا إلى أن هذه المدينة تعتبر الآن من أهم مدن العالم سياحيا، لما تتمتع به من طبيعة ساحرة جعلتها واحدة من أفضل مدن العالم.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن بطولة شرم الشيخ الدولية للهجن، تشهد مشاركة ١٦ دولة، هي؛ مصر والسعودية وفرنسا والسودان وتشاد وإريتريا والنيجر وتونس والجزائر والمغرب والأردن والإمارات والبحرين وعمان والكويت ولبنان.

وأشار إلى أن هذه البطولة تأتي على هامش افتتاح مضمار شرم الشيخ الدولي للهجن، التي تسعى من خلاله الدولة المصرية للتأكيد على تمسكها الكامل بتراثها المصري والعربي، وسعيها الدائم لجمع شمل الأخوة العرب والحفاظ على الهوية العربية في المجالات كافة التي تأتي الرياضة في مكانة متقدمة منها.

وأضاف المحافظ ان مضمار سباق الهجن كان حلم الملايين من القبائل العربية والعالم العربي وان إقامته تمثل خدمة رياضية عظيمة ، كما أكد أن سباق الهجن صرح رياضي كبير لخدمة رياضة الآباء والأجداد ولخدمة رياضة الهجن .

وأوضح أن مضمار سباق الهجن الدولية يعد الأول من نوعه من حيث الإمكانات والتنظيم حيث يتميز المضمار بمساحة إجمالية نحو 941 فدانا ويبلغ طوله 6 كيلومترات بحيث يصلح لإقامة كافة سباقات الهجن على جميع المستويات كما يشمل غرفة للتجميع وغرفة للتشبيه والترقيم وأخرى للتجهيز.

ولفت فودة إلى أن السباق له عدة أهداف رئيسية منها أهداف رياضية، واقتصادية، وثقافية، وزراعية، وسياحية، مضيفًا أنه فيما يخص الجانب الرياضي نجح أبناؤنا البدو في ممارسة الرياضة المفضلة لهم مما يسهم في رفع معدلات اللياقة البدنية لهم وحسن المظهر، أما بالنسبة للجانب السياحي فقد تمكن السباق من جذب السياحة العربية باعتبارها أهم الرياضات في العالم العربي، وعن الجانب الثقافي فيمثل هذا السباق احد الموروثات الثقافية لجميع قبائل الوطن العربي.

وأضاف أنه فيما يخص الجانب الزراعي، فانه يسهم في زيادة الإنتاج الحيواني من هذا الفصيل من الحيوانات، لممارسة السباقات والانتفاع بالباقي فى عملية التجارة. وعن الجانب الاقتصادي، أكد انه يسهم في زيادة دخل الفرد من الاشتراك في البطولات والسباقات إضافة إلى الدخل العائد من بيع الجمال.