رئيس جامعة دمنهور: الفن وسيلة للحوار بين المجتمعات

نظمت جامعة دمنهور، اليوم الخميس، ملتقي الفنون الثاني، تحت شعار "الفن لغة السلام"، على مسرح دار أوبرا دمنهور، شمل المجالات الفنية المختلفة، ومنها الغناء الجماعي والفردي المسرح الفنون التشكيلية، بحضور الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتور مجدي البغدادي رئيس البيت الفني بدار الأوبرا.

وتكون فريق تحكيم المسابقات مجموعة من فناني مصر ومتخصصين في مجال الغناء الجماعي والفردي الموسيقار هاني شنودة، والدكتور محمود بيومي عميد المعهد الكونسرفتوار، والدكتور محمد عارف أستاذ الموسيقى بكلية التربية الموسيقية حلوان، وفي مجال المسرح الفنان علي عبد الرحيم، والسيناريست فتحي الجندي والدكتورة نبيلة حسن بأكاديمية الفنون المسرحية.

وأكد الدكتور عبيد صالح، أن الجامعة تمثل المصدر الرئيس للإشعاع الفكري في المجتمع، فهي تعمل علي إعداد المواطن المؤهل بغرض تحقيق التنمية الشاملة لبلاده فهي تهيئ الطلاب لذلك عن طريق العمل علي تنمية وتكامل شخصية الطالب من كافة جوانبها عقليا وجسميا وانفعاليا وروحيا وأخلاقيا ومهاريا، حيث لم تعد الجامعة مكانا لدراسة مجموعة من المقررات الدراسية ينتقل الطالب باجتيازها من فرقة دراسية إلي فرقة دراسية أعلي فحسب، بل تغير هذا المفهوم تغيرا جذريا، فأصبحت الجامعة مؤسسة تعليمية يلتحق بها الطالب ليحقق النمو الكامل في جميع جوانب شخصيته.

وأضاف أن الفن يعتبر وسيلة للحوار بين المجتمعات منذ القدم وحتى يومنا هذا، فمنه نستطيع بث رسائل مفهومة لكل أصناف البشرية، متجاوزة حدود اللغات التي تنطق بها أمم مختلفة الأعراق والجنسيات، فهناك لغة واحدة مفهومة وواضحة تقبلها كل الأطراف، هي محور تعبيرات نستشف من خلالها الرؤية الإنسانية والنمط الذي تتعايش به، والتاريخ أكبر شاهد علي أن مجمل القضايا تستطيع المجتمعات اختصار مفاهيمها ضمن الإطار الإبداعي، وهذا ما تجسده ريشة الفنان عبر العصور القديمة والحديثة.

وفي نهاية اللقاء كّرم الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة كلا من الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا والدكتور مجدي البغدادي رئيس البيت الفني بدار الأوبرا.