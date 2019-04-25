قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إنه كان من المفترض أن تنفذ القوات الجوية ضربات تمهيدية للقوات البرية في عملية الكرامة الهادفة إلى تحرير العاصمة طرابلس من سيطرة الجماعات الإرهابية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم، للحديث عن آخر تطورات عملية تحرير العاصمة طرابلس، أن القوات المدفعية والمدفعية الصاروخية كان من المفترض أن تمهد أمام القوات المشاركة في المعركة.

وتابع أن قواعد الاشتباك التي أُعدت لهذه العملية منعت التمهيد الناري سواء بالطائرات أو بالمدفعية، حفاظًا على أرواح السكان والأهالي، في إطار التقيد بالأخلاق العسكرية والقانون الدولي والتعاليم الإسلامية.