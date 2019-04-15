تقدم "الوطن"، بثاً مباشرًا للمؤتمر الصحفي الذي يعقده العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، للحديث عن آخر تطورات الوضع في ليبيا، ومدى وصول خطة "تطهير طرابلس" لأهدافها.