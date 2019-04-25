استقبلت أمانة العلاقات الخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن، وفدا من أعضاء دائرة العلاقات الخارجية بالأمانة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وذلك في مقر الحزب، في إطار تفعيل دور الدبلوماسية الحزبية ومد جسور التواصل بين قيادات الحزب وأعضائه مع القوى السياسية والحزبية من مختلف الدول.

وعقدت الأمانة خلال زيارة الوفد الصيني إحدى ندوات صالونها الدبلوماسي لتعريف أعضاء مستقبل وطن بالحزب الشيوعي الصيني، وتأتي أهمية عقد هذا الصالون بتزامنه مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين للمشاركة في منتدى "الحزام والطريق الثاني"، للتعاون الدولي والذي يعقد في العاصمة بكين، خلال الفترة من 25 حتى 27 أبريل الحالي، بمشاركة 37 رئيس دولة وحكومة.

وتحدث ونغ جى نائب مدير أكاديمية بايسه لبناء الكوادر بالصين وعضو الحزب الشيوعي حيث أكد على أن مصر والصين يجمعهما العديد من الروابط القوية أهمها أن الدولتين لهما حضارة عريقة تميز كلًا منهما، كما أكد على أن العلاقات المصرية الصينية حاليًا تشهد شراكة إستراتيجية شاملة وأن زيارة الرئيس السيسي الحالية سيتم خلالها تحقيق تواصل بناء في مجالات عدة وأنه يضطلع إلى سماع أخبار جيدة حول ثمار هذه الزيارة، وبصفته قيادة بأكاديمية بايسه أكد أنه يدعم ويؤيد منهج الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب وجهود القائمين عليهاكما استعرض ونغ جى خطة الحزب الشيوعي الحاكم لتحقيق النهوض بالصين والصعود بها إلى مصاف الدول ذات الاقتصاد المزدهر حيث أشار أن الصين تتولى محاربة الفقر من خلال الوقوف على احتياجات المواطنين بدقة ودراستها بشكل مستفيض على أرض الواقع وكذلك وضع خطط فعالة للقضاء على البطالة والتي تعد أكبر العوامل المسببة للفقر في الصين، وأن الحزب تولى وضع خطة لمحاربة الفساد قائمة على العقاب الحازم والتثقيف لكوادر الحزب على ضرورة إتباع معايير النزاهة والشفافية حيث يسمح النظام الإداري الصيني بالجمع بين عضوية الحزب وتولى المناصب القيادية بالجهاز الإداري.

وأضاف أيضا أن الحزب الشيوعي الصيني لديه نية الانفتاح على الدول التي تجمعها صداقة قوية بالصين، وأن زيارة ثلاثة أعضاء من الحزب لمصر تأتي في أطار رغبة الحزب القوية لتحقيق تواصل بناء مع القوى السياسية الفاعلة في مصر وذلك من خلال لجنة خاصة بالتواصل الخارجي تتولى هذا الملف داخل الحزب الشيوعي.

ومن جانبه أكد عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر على أهمية العلاقات المصرية الصينية والثقة المتبادلة بين البلدين وأضاف أن زيارة الحزب الشيوعي الصيني على درجة عالية من التقدير والأهمية، وأن أهم التوصيات الصالون الدبلوماسي ضرورة إدراج ملف مكافحة الفقر والجهل على أجندة عمل حزب مستقبل وطن خلال الفترة القادمة.

وحضر الصالون من الجانب الصيني كل من هان شواى سكرتير مساعد بدائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعى، وقاو بنغ القيادة بمركز التواصل الدولي بالحزب، وليو يونغ مستشار السفارة الصينية بالقاهرة.

وأظهر ونغ جى حرصه الشديد على معرفة صدى العلاقات المصرية الصينية على الرأي العام المصري بخصوص التواصل البناء بين البلدين، فوجه سؤالا مباشرا لعدد من أعضاء حزب مستقبل وطن في لقاء مصغر مغلق بعد انتهاء الصالون حول رؤيتهم لمستقبل العلاقات المصرية الصينية، فأجابه حسام الخولي أمين عام الحزب بأن الشراكة الحالية تمثل مركز ثقل يدعم العلاقات المستقبلية بين البلدين، والعلاقات المصرية الصينية ليست فقط علاقات حكومية أو رئاسية بل الشعبية أيضا بحكم التاريخ، وأن الدولتين يجمعهما سمة هامة وهي عدم التدخل الخارجي في شؤون الدول الأخرى، وأكد على أن هذه السياسة توحد رؤى الدولتين وأهدافهما وتعمل على التقارب بينهما، وأن رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الإفريقي ستعمل على ترسيخ المزيد من مجالات التعاون بين الصين والدول الإفريقية، وهنا أبدى الوفد الصيني استحسانا شديدا يظهر مدى تقارب وجهات النظر المصرية الصينية.

وأكدت النائبة رشا رمضان أمينة لجنة المرأة بحزب مستقبل وطن أن الزيارة التي قام بها الحزب الشيوعي لمستقبل وطن تعد فرصة ذهبية وتأمل أن تتكرر نظرًا لأهمية العلاقات التي تجمع بين البلدين.

وقدم طارق الخولي أمين العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، الشكر للوفد الصيني على تلبيه دعوة أمانة الحزب، وقال خلال كلمته في بداية الصالون الدبلوماسي الثاني أن أهمية الصالون تأتي تزامنا مع زيارة الرئيس السيسي لبكين لحضور الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق، وأكد الخولي على أهمية استمرار تبادل الوفود بين حزب مستقبل وطن والحزب الشيوعي الصيني في إطار تبادل الخبرات الحزبية والتنظيمية.

وصرح محمد مخاليف مسؤول الدائرة الآسيوية بأمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، أن الصالون يعد اللقاء الثاني الذي جمعهم بأعضاء الحزب الشيوعي الصيني وخلال الجلسة الأولى تناولت مع رئيس الوفد رغبتي لمشاركة عدد ملفات على رأسها ملف القضاء على الفقر مع حزب مستقبل وطن لكي يتبني التجربة ويقدمها للحكومة المصرية وان لحزبهم تجربة فريدة وعظيمة بأنهم ساعدوا 700 مليون مواطن صيني لاجتياز خط الفقر خلال الـ 6 سنوات الماضية.

وقالت دينا شرف مساعد مسؤول الدائرة الآسيوية إن الصالون الدبلوماسي كان مثمرا للغاية خاصة انه جاء تعبيرًا عن عمق العلاقات المصرية الصينية ومساعدة مصر في التغلب على التحديات المقبلة خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي وأيضا لتبادل الخبرات التنظيمية بين الحزبين وكيفية تنظيم داخل الشيوعي الصيني الذي يبلغ عدد أعضائه ٩٠ مليونا.