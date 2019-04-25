التعليم تقيم معسكر إعداد القادة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الاهتمام بتنمية مهارات العمل الجماعى لطلاب مدارس المتفوقين، فقد أقامت معسكر إعداد القادة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية)، ووزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني) فى الفترة من ١٧ إلى ٢٠ إبريل ٢٠١٩، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبرئاسة الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، وريادة الأستاذ أحمد موسي رمضان الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية بالتعاون مع الدكتورة رانيا حافظ مدير وحدة stem.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن معسكر إعداد القيادات الطلابية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا يهدف إلي صقل شخصية الطالب المتفوق بمهارات تجعل منه مشروع قائد فعال، وتدريب الطلاب على العمل الفريقي وتنفيذ المبادرات الطلابية، وتمكين الطلاب من التفكير التنظيمي والحوار البناء وقبول الآخر، وإكساب الطلاب مهارات المشاركة الفعالة في صنع واتخاذ القرار وتفعيل دورهم في تنمية البيئة المدرسية والمجتمع المحيط، وتمكين الطلاب المتفوقين من القيام بدور فعال في تنمية أنفسهم وأقرانهم ومجتمعهم.

وأوضح موسي بأن المشروع تم تنفيذه من خلال محاور عدة وهي:ثقافة الحوار وقبول الآخر، ومفهوم التعليم المدني، والمواطنة والانتماء، والمشاركة الإيجابية في المجتمع، والحقوق والمسئوليات، وكيفية التخطيط للمستقبل (التخطيط الاستراتيجي)، ومهارات القيادة، ومهارات الاتصال، وصنع واتخاذ القرار، وكيفية حل المشكلات، واكتشاف الذات، ومبادئ وأهداف الاتحادات الطلابية.

وأفاد موسي بأن المشروع يستهدف أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وتم التعاون مع وزارة الشباب والرياضة بتوفير مقر مركز التعليم المدني بالفيوم ليتم فيه إقامة المعسكر.

كما أوضحت رانيا حافظ بأن برنامج المعسكر تضمن إقامة ورش عمل علىمفهوم التعليم المدني(المواطنة والانتماء)، والتطوع والتنمية، والحقوق والمسئوليات، وماهية الاتحادات الطلابية، وكيفية إعداد البرنامج الانتخابي، وإجراء العملية الانتخابية، واختيار مرشحك، والمشاركة الإيجابية في المجتمع، ومفهوم الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، والقيادة وتنمية مهارات الاتصال، وثقافة الحوار وقبول الآخر، مضيفة أن البرنامج تضمن زيارة للمركز الاستكشافي للعلوم وإقامة حفلة سمر.

وأعلن موسي أنه في نهاية المعسكر تم تكريم جميع المشاركين من مدربين وإشراف وطلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة الاستبيان الذي تم تعميمه علي جميع المشاركين أكدوا مدي أهمية هذه البرامج لدي هؤلاء الفئة من الطلاب وطالبوا بتكرار مثل هذه المعسكرات التي تهدف إلي بناء الشخصية وإعداد القيادات الطلابية.