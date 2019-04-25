هاجم الإعلامي مصطفى بكري، الفنان عمرو واكد، بسبب تشكيكه في النتائج المعلنة للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال "بكري"، خلال حلقة اليوم من برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس: "الناس عاقلة وفاهمة وواعية ومحاولة الضحك عليهم مش هينفع".

وأضاف مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، أن الشعب المصري أقر التعديلات الدستورية، داعيًا صناع القرار في مصر بدراسة أسباب رفض 3 ملايين مواطن لهذه التعديلات.

وأضاف، أنه لا تخوين لأي شخص يدلي برأيه من داخل مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي أول من يقدر ذلك، ونحن كصحافة وإعلام ومجتمع مدني نقدر الرأي والرأي الآخر.

وتابع: "أي حد بيبني مجتمع لازم يحتوي كل الآراء، عندنا رئيس دولة مبينمش طلع على موسكو والصين والاتحاد الإفريقي وبيبني في مشروعات كتير".