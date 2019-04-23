أشاد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بكثرة المشاركين في الاستفتاء على تعديلات الدستور خلال أيامه الثلاثة، موضحًا أن الشعب المصري أخذ بثأر جميع الشهداء بنزوله بكثافة أمام اللجان.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن خروج الشعب المصري للمشاركة في الاستفتاء أبلغ رد على السموم التي تُبث والأكاذيب وحملات التشكيك من الخارج.

وأشاد عضو مجلس النواب، بعدم حدوث أي تجاوز سواء داخل أو خارج اللجان الانتخابية خلال فترة الاستفتاء بالكامل، فضلًا عن مساعدة رجال الجيش والشرطة لكبار السن والمرضى وتقديم كل التسهيلات لهم.

وبدأت عملية الفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما شهدت اللجان إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، منذ فتح اللجان في أيام التصويت الثلاثة بالداخل.

كان المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء بلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، والتي تقدر بـ368 لجنة عامة، و13 ألفًا و919 لجنة فرعية.