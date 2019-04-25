محافظ كفر الشيخ يستجيب لطلب برلماني بإنشاء مكاتب بريد بعدد من القرى

استجاب الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، لطلب النائب إبراهيم عبدالعزيز القصاص، عضو مجلس النواب، بشأن حاجة مواطني مركز ومدينة الحامول لبعض الخدمات البريدية.

ومن خلال الدراسة، تبين أنه جاري دراسة إنشاء مكتب بريد بقرية 8 المعمورة وفقاً للشروط والمعايير البريدية، وتم عمل المعاينة اللازمة لقرية الثمانين، وجاري العرض علي لجنة التخطيط الرئيسية لتقرير ما يلزم، كما أنه جارِ استكمال البناء بقرية القليعة بمعرفة الأهالي.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، أنه جارِ عمل المعاينة والدراسة اللازمة لقرية السحايت طبقاً للشروط والمعايير البريدية، تم عمل المعاينة بقرية المناوفة وجاري إعداد الدراسة اللازمة طبقاً للشروط والمعايير البريدية، وتم عمل المعاينة اللازمة لقرية 62 الجدية وجاري العرض علي لجنة التخطيط الرئيسية لتقرير ما يلزم، وتم عمل المعاينة اللازمة لقرية 36 المنصور، وانتهت إلي إرجاء البناء بالجهود الذاتية حاليا.

كما يوجد بقرية 4 الطرفاية قطعة أرض تبرع من الجمعية الزراعية وتمت المعاينة والدراسة، وأقر الأهالي البناء بالجهود الذاتية، تخدم قرية 62 الخاشعة قري (58،59،60) حيث أنها علي مسافة قريبة من هذه القري ويوجد بقرية 62 الخاشعة قطعة أرض تبرع من الجمعية الزراعية بمساحة 150 مترا مربعا، والبناء سيكون بالجهود الذاتية، وجاري دراسة إنشاء مكتب بريد بالقرية من عدمه طبقاً للضوابط والتعليمات المنظمة لإنشاء مكاتب البريد.

كما أفادت الدراسة، بأنه يوجد بقرية 17 الأبعادية أرض فضاء تبرع وليس لدي الأهالي مانع من البناء بالجهود الذاتية، طبقاً لنموذج الهيئة، وجاري عمل إجراءات المعاينة تمهيدا لإعداد دراسة طبقاً للشروط والمعايير البريدية، مكتب بريد الزعفران، التفتيش (بريد مشروع الحامول) مدرجين بخطة الهيئة للعام المالي 2018،2019م، مكتب بريد كوم الحجر مقر ضيق وحالته سيئة وتم الاتفاق مع رئيس الوحدة المحلية علي ضم المساحة المجاورة حتي أصبحت المساحة الإجمالية 66 متر وتم عمل المعاينة اللازمة، قطعة الأرض المخصصة لبريد الحامول الرئيسي بمساحة 104مترمربع مدرج بخطة الهيئة.