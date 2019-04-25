كشفت الإعلامية نهال كمال، زوجة الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، عن الإهداءات التي كانت تأخذها من زوجها الراحل قائلة: إن كل وصف كان يكتبه فيها كان يكون أفضل من الإهداء الذي يسبقه، مشيرة إلى أن الأبنودي كانت هداياه كلها غير تقليدية.

وأضافت كمال، خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "cbc"، مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء اليوم، أن عبدالرحمن الأبنودي قدم لها مهرا غير تقليدي أيضًا وهو عبارة عن "أغنيتين وهما قبل النهاردة، وطبعا أحباب للفنانة وردة".

وعرض البرنامج صورًا حصرية لإهداءات الأبنودي التي كانت يكتبها لزوجته الإعلامية نهال كمال.