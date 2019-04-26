احتفلت إذاعة "نجوم إف.إم"، بعيد ميلاد الفنانة روجينا، أثناء حلولها ضيفة على الهواء في برنامج "أسرار النجوم"، حيث قدمت لها المذيعة إنجي قالب من الحلوى، وباقة من الورود.

وكشفت روجينا خلال الحقلة، عن أبرز أمنياتها في عيد ميلادها، قائلة: "من صغري حلمت أن أكون ممثلة وأم وأنا صغيرة وأكون أسرة وبيت وحياة والحمد لله رزقني بكل ما تمنيته، وابنتى الآن مساعدة مخرج ويسعدني إن شخصيتها أحسن من شخصيتي وهي دائماً عند حسن ظنى وفي عملها شاطرة وكل الناس تحبها وأشعر أن تعبي جاء بفائدة وسعيدة بها، وعملت في أفلام (هبوط اضطراري) والآن في (ولاد رزق) الجزء الثاني".

وتطرقت روجينا فى حديثها عن الفنان محمد رمضان قائلة: رمضان متربي عندنا في البيت وأشرف زكي زوجي بيحبه جداً وكان يكبر فنيا أمام أعيننا، وفي أول بطولة في ابن حلال اعتذرت له للأسف لارتباطي بمسلسل (كلام على ورق) حيث كنت أسافر إلى لبنان، موضحة: "كان يطلب مني أن أكون متفرغة، وعملت بعد ذلك مسرحية اسمها (رئيس جمهورية نفسه) ورفضت أيضا لانشغالي، ثم جاء الأسطورة والحمد لله عملنا سويا وكنت مستمتعة بالتجربة وكنا مع كوكبة من الفنانين الرائعين هو أخ وجدع".

يذكر أن برنامج "أسرار النجوم"، يذاع الخميس من كل أسبوع عبر راديو "نجوم إف.إم"، وتقدمه المذيعة إنجى على.