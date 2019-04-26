قال اللواء أشرف عطية، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، إن هناك 9 مجمعات خدمة المواطنين من أجل تقديم خدمات التجنيد للمواطنين، موضحًا أن هناك شباك مُخصص للمصريين في الخارج من أجل إنجاز خدماتهم في أسرع وقت.

وأضاف "عطية"، خلال حواره في برنامج " يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على قناة "mbc مصر": "المصريين في الخارج بيكون مطلوب منهم حاجات مثل تصريح سفر، أو شهادة إعفاء أو شهادة تأجيل خاصة بالتجنيد".

وتابع: "عملنا مكينة آلية دلوقتي عليها الخدمات التي تقُدم للمواطنين سواء في الداخل أو الخارج من أجل التسهيل عليهم ومعرفة الأوراق المطلوبة من أجل إنجاز خدماتهم، ويوجد استعلام آلي لخدمة المواطنين لتعريفهم بجميع الأوراق الخاصة بالتجنيد".