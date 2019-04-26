قال اللواء محمود خلف، مستشار أكادمية ناصر العسكرية، إن مصر تستطيع أن تحارب في 4 جبهات في وقت واحد.

وأضاف "خلف"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "القاعدة العسكرية في المنطقة الشمالية تقدر تاخد المنطقة الغربية معاها وتنفذ، وفي المنطقة الجنوبية ومنطقة عمليات البحر الأحمر، والساحل الشمالي له قيادة عسكرية، والجيوش الميدانية في المنطقة الشرقية تقدر تؤدي مهمتها القتالية".

وأشار إلى أن الأوضاع الاستراتيجية لدولتي ليبيا والسودان بالغة الخطورة، موضحًا: "ليبيا ترتبط معنا بأكثر من 1000 كيلو متر كحدود مشتركة ولا يوجد فيها عسكري واحد، والسودان كذلك، وأي تداعيات يمكن أن تؤثر، ولذلك لن نسمح بسقوط ليبيا أو السودان في يد الإخوان".